«Самый большой неудачник». Теэму Селянне — об уходе Рантанена из «Колорадо»

Легендарный финский нападающий Теэму Селянне оценил переход Микко Рантанена из «Колорадо Эвеланш» в «Каролину Харрикейнз» в результате обмена.

«Самый большой неудачник здесь не только «Колорадо», но и Микко. У него сложилась невероятная «химия» со вторым лучшим игроком в мире [Натаном Маккинноном]. Их игра была легка и приятна. Колорадо — чудесное место, где было всё хорошо… Я бы ни за что не ушёл.

Если всё работает и ты счастлив в хорошей обстановке, в окружении правильных людей, даже если тебе немного недоплачивают, ты всё равно находишься в правильном месте», — написал Селянне на своей странице в социальной сети Х.