Рафаил Ишматов ответил, нужно ли СКА усилить тренерский штаб

Бывший наставник СКА Рафаил Ишматов рассказал об игре армейского клуба и ответил на вопрос, нужно ли команде с берегов Невы усилить тренерский штаб.

— Почему СКА среди худших команд по пропущенным шайбам? Сказался ли уход Сергея Зубова из тренерского штаба?

— Да нет. В СКА есть сейчас люди, ответственные за оборону, нападение. Хоккей есть хоккей. СКА больше играет в атакующий хоккей. Это тоже имеет влияние на пропущенные шайбы. И в большей степени рассматриваются победы. Трудно сказать, почему так по пропущенным шайбам. Главное — это место, а не то, сколько команда пропустила.

— Не в уходах тренеров тут точно дело?

— Конечно. Вот как в НХЛ: чем будет больше голов, тем лучше. Нужно ли СКА усилить тренерский штаб? Да нет. Там уже всё подобрано, — цитирует Ишматова «Спорт день за днём».