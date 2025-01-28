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Фетисов выразил надежду на участие сборной России на Кубке мира 2028 года

Фетисов выразил надежду на участие сборной России на Кубке мира 2028 года
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о возможном проведении Кубка мира 2028 года без участия Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«У меня есть надежда, что наши на этом турнире выступят. Всё же НХЛ не поддаётся всем этим инициативам [ИИХФ]. В лиге стараются делать так, чтобы не подвергать спортсменов какой-либо дискриминации. Поэтому я надеюсь, что в плане допуска россиян всё будет хорошо», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, о желании НХЛ провести Кубок мира в 2028 году без участия ИИХФ заявил инсайдер TSN Даррен Дрегер на своей странице в социальной сети Х.

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