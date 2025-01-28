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«Надеюсь, молюсь и жду положительного решения». Быков — о возможном допуске России от ИИХФ

«Надеюсь, молюсь и жду положительного решения». Быков — о возможном допуске России от ИИХФ
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Бывший главный тренер России Вячеслав Быков прокомментировал возможный допуск национальной команды России на международные соревнования.

«Я, как и наши ребята, болельщики, жду так ожидаемого положительного решения ИИХФ к допуску наших спортсменов к участию во всех международных соревнованиях и в Олимпийских играх. Надеюсь, молюсь и жду положительного решения! Когда наш спортсмен с золотой медалью на шее будет на вершине пьедестала, то он услышит, как вся наша страна будет петь наш гимн во славу нашего спорта и его достижения!» — приводит слова Быкова «РБК Спорт».

Напомним, вопрос о допуске сборной России по хоккею к Олимпиаде-2026 будет обсуждаться на заседании Совета ИИХФ 2-4 февраля.

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