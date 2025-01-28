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Нападающий «Ак Барса» Дыняк: охота на Ливо? Что за бред? В «Салавате» ещё 19 человек

Нападающий «Ак Барса» Дыняк: охота на Ливо? Что за бред? В «Салавате» ещё 19 человек
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Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победный матч с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) и ответил на вопрос про установку на игру против форварда уфимского клуба Джоша Ливо.

– У нас впереди ещё много игр. Пока мы просто выиграли и радуемся этому. Теперь пришло время искать ошибки, потому что нельзя было упускать преимущество в две шайбы. Но у нас неплохо сработали бригады большинства и меньшинства. Ребят можно похвалить за самоотверженность, многие хорошо блокировали броски. Тот же Кателевский поймал неприятную шайбу рукой. А так, хорошая боевая игра с накалом, как и в прошлом матче.

– В прессе идёт бурление, что была охота на Ливо. Установки такой не было?
– Нет никакой охоты, что за бред? В «Салавате» же не один Ливо играет, там, помимо него, ещё 19 человек, — приводит слова Дыняка Metaratings.

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