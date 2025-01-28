«Стечение обстоятельств». Двукратный обладатель КГ — о столкновении Шалунова и Ильенко

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал эпизод встречи «Локомотив» — «Динамо» Москва, в котором повреждение получил игрок бело-голубых Артём Ильенко в столкновении с форвардом ярославского клуба Максимом Шалуновым.

«Это стечение обстоятельств. Вбрасывание происходит за секунду. Возможно, Шалунов терял баланс, хотел опереться, но ни в коем случае не стремился нанести травму. Окажись Ильенко чуть в другом состоянии — было бы движение по щитку и никакой травмы. Так совпало», — цитирует Потапова сайт КХЛ.

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