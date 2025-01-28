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Низамеев: в США все добрые и законопослушные, в России не задумываются о своих правах

Низамеев: в США все добрые и законопослушные, в России не задумываются о своих правах
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Российский нападающий «Трай-Сити» из юниорской лиги USHL Артемий Низамеев рассказал об отличиях в менталитете жителей США и России.

— Что вас удивило в Америке, когда переехали?
— Всё ещё раздражает ресторанная еда. На гарнир в основном только картошка. Хочется какого-то разнообразия. Менталитет людей другой, все добрые и законопослушные. В России все какие-то расслабленные, не задумываются о законах, своих правах, а тут всё по-другому. Скажешь ещё что-то не то, на тебя ещё и в суд подадут.

— Что вам нравится?
— Мне нравится, что здесь люди в большинстве своём горят работой, она им по душе. Делают её не потому, что надо, а потому, что кайфуют. Благодаря этому большой выхлоп, — приводит слова Низамеева «ВсеПроСпорт».

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