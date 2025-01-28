СКА сыграет с «Витязем» в специальной форме, посвящённой Дню снятия блокады Ленинграда

Сегодня, 28 января, в Санкт-Петербурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА примет на своём льду «Витязь». Встреча на стадионе «СКА Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 января 2025, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Клуб с берегов Невы сегодняшний матч проведёт в специальной форме, посвящённой Дню снятия блокады Ленинграда.

Права на видео принадлежат ХК СКА. Посмотреть видео можно в официальной группе ВКонтакте.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг отметил подвиг жителей Ленинграда и прокомментировал 81-летнюю годовщину снятия блокады города.