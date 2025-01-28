Нападающий Арсений Грицюк внесён в список травмированных СКА
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Нападающий СКА Арсений Грицюк внесён в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Грицюк получил повреждение в матче регулярного сезона с «Салаватом Юлаевым» (3:2) после силового приёма Денниса Яна.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Бардаков (Зыков, Юдин) – 20:34 (5x5) 1:1 Ливо (Тодд) – 24:50 (5x5) 2:1 Карпухин (Зыков, Грицюк) – 29:00 (5x5) 3:1 Грицюк (Бардаков, Зыков) – 33:49 (5x5) 3:2 Ремпал (Хмелевски, Уилсон) – 59:54 (6x5)
В текущем регулярном чемпионате 23-летний Грицюк провёл 44 матча, в которых набрал 36 (16+20) очков.
СКА набрал 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче подопечные Романа Ротенберга примут дома подмосковный «Витязь». Игра состоится сегодня, 28 января, и начнётся в 19:30 мск.
Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал состояние здоровья нападающего армейцев Арсения Грицюка.
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