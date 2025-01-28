Нападающий Арсений Грицюк внесён в список травмированных СКА

Нападающий СКА Арсений Грицюк внесён в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Грицюк получил повреждение в матче регулярного сезона с «Салаватом Юлаевым» (3:2) после силового приёма Денниса Яна.

В текущем регулярном чемпионате 23-летний Грицюк провёл 44 матча, в которых набрал 36 (16+20) очков.

СКА набрал 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче подопечные Романа Ротенберга примут дома подмосковный «Витязь». Игра состоится сегодня, 28 января, и начнётся в 19:30 мск.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал состояние здоровья нападающего армейцев Арсения Грицюка.