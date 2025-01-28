«Первый раз в жизни такое вижу». Вайсфельд прокомментировал скандальный эпизод с Шалуновым

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал эпизод встречи «Локомотив» — «Динамо» Москва, в котором повреждение получил игрок бело-голубых Артём Ильенко в столкновении с форвардом ярославского клуба Максимом Шалуновым.

— Что думаете о ситуации с Максимом Шалуновым? Нарушал ли он правила против Артёма Ильенко?

— Честно говоря, там очень сложная ситуация. Мы как раз послезавтра пишем «Судейскую», я хотел послушать, что по этому поводу Алексей Анисимов (главный арбитр КХЛ. — Прим. «Чемпионата») скажет. Но вот то, что Никитин сказал в интервью, — он отчасти прав, потому что, мне кажется, Ильенко там правила вбрасывания нарушил, с моей точки зрения. Я так детально не рассматривал, но мне кажется, что Никитин прав. То, что это нарушение, — это точно. Там просто процедура вбрасывания повторяется.

А что касается Шалунова — вообще, конечно, выглядело это очень опасно. С моей точки зрения это нарушение, но я хотел бы, конечно, послушать, что Алексей скажет. Потому что этот момент относится не столько к самим правилам, сколько к их трактовке. Я просто не знаю, как они сейчас трактуют эти эпизоды. Я первый раз в жизни такое вижу, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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