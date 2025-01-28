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Леонид Вайсфельд ответил на вопрос, считает ли Максима Шалунова «грязным» игроком

Леонид Вайсфельд ответил на вопрос, считает ли Максима Шалунова «грязным» игроком
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Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд ответил на вопрос, считает ли нападающего «Локомотива» Максима Шалунова «грязным» игроком.

— Шалунов за последний год травмировал четвёртого соперника. Сначала Фукале, Никишина, Акользина, а теперь Ильенко. Вы можете назвать Максима «грязным» игроком?
— Мне кажется, что это просто стечение обстоятельств. Эти моменты, где он травмы-то наносил, они возникают как-то случайно. Даже с Фукале — ну кто там может сказать, что Шалунов специально Заку травму нанёс? Он сам там чуть не разбился! Максим почему-то в последнее время попадает в такие необычные ситуации (смеётся). Я не сказал бы, что он «грязный» игрок, ни в коем случае.

— Как обычно говорят тренеры, ему надо в церковь сходить.
— 100%! Это единственный способ изменить ситуацию, я других не вижу (смеётся). Потому что я не вижу его вины в этих моментах, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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