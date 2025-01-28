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«Тут нечего обсуждать». Коньков ответил на вопрос, является ли Ливо лучшим игроком КХЛ

«Тут нечего обсуждать». Коньков ответил на вопрос, является ли Ливо лучшим игроком КХЛ
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков ответил на вопрос, является ли нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо лучшим игроком КХЛ.

— Можно ли назвать Джоша Ливо лучшим игроком КХЛ на данный момент?
— Если он набирает очки, забивает под 40 голов и лидирует в гонке бомбардиров, то, конечно, можно. Если бы он на 10-м месте шёл и мы про это говорили, это одна история. Он идёт на первом месте с отрывом, тут нечего обсуждать, констатируем факт, — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В текущем сезоне Ливо провёл 45 матчей, в которых забросил 39 шайб и отдал 21 результативную передачу.

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