«Тут нечего обсуждать». Коньков ответил на вопрос, является ли Ливо лучшим игроком КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков ответил на вопрос, является ли нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо лучшим игроком КХЛ.

— Можно ли назвать Джоша Ливо лучшим игроком КХЛ на данный момент?

— Если он набирает очки, забивает под 40 голов и лидирует в гонке бомбардиров, то, конечно, можно. Если бы он на 10-м месте шёл и мы про это говорили, это одна история. Он идёт на первом месте с отрывом, тут нечего обсуждать, констатируем факт, — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В текущем сезоне Ливо провёл 45 матчей, в которых забросил 39 шайб и отдал 21 результативную передачу.