Коньков — об «Автомобилисте»: имеет все шансы играть в финале и завоёвывать Кубок Гагарина

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил шансы «Автомобилиста» завоевать Кубок Гагарина в нынешнем сезоне.

— У «Автомобилиста» сейчас девятиматчевая победная серия, вы видите потенциал у этой команды сделать ещё один шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном? Выйти в финал, завоевать кубок?

— Честно, целиком игры «Автомобилиста» не смотрел, но любой результат неслучаен. Это итоги проделанной работы, выводов. Когда у них была череда поражений, все начали на них наезжать, так скажем. Самое главное, чтобы они сохранили победную поступь и понимали, какие вещи приносят результат.

«Автомобилист» имеет все шансы не только зайти далеко, но и играть в финале, завоёвывать Кубок Гагарина, — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.