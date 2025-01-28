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Коньков — об «Автомобилисте»: имеет все шансы играть в финале и завоёвывать Кубок Гагарина

Коньков — об «Автомобилисте»: имеет все шансы играть в финале и завоёвывать Кубок Гагарина
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил шансы «Автомобилиста» завоевать Кубок Гагарина в нынешнем сезоне.

— У «Автомобилиста» сейчас девятиматчевая победная серия, вы видите потенциал у этой команды сделать ещё один шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном? Выйти в финал, завоевать кубок?
— Честно, целиком игры «Автомобилиста» не смотрел, но любой результат неслучаен. Это итоги проделанной работы, выводов. Когда у них была череда поражений, все начали на них наезжать, так скажем. Самое главное, чтобы они сохранили победную поступь и понимали, какие вещи приносят результат.

«Автомобилист» имеет все шансы не только зайти далеко, но и играть в финале, завоёвывать Кубок Гагарина, — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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