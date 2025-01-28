В НХЛ ответили на вопрос, ожидают ли, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки в этом сезоне

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил, ожидает ли он, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в лиге в этом сезоне.

— Ожидаете ли вы, что Александр Овечкин побьёт рекорд Гретцки уже в этом сезоне?

— Насчёт Овечкина — рекорд в этом году, безусловно, возможен. Он выдающийся хоккеист. Я бы никогда не усомнился в его способностях, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Напомним, Александр Овечкин отстаёт от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге на 19 шайб.