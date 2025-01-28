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Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа оценил дебют Тони Деанджело за клуб

Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа оценил дебют Тони Деанджело за клуб
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа оценил дебют защитника Тони Деанджело за клуб в игре с «Каролиной Харрикейнз».

«Тони был великолепен, он был действительно хорош. Не буду лгать, я был очень рад видеть его. Он умён, хорошо владеет шайбой и отлично катается. Я думаю, он нам подходит», — приводит слова Руа The Hockey News.

Напомним, Деанджело дебютировал в составе «Нью-Йорк Айлендерс» в игре с «Каролиной Харрикейнз» (3:2 ОТ). Американский игрок обороны провёл первый матч после возвращения в НХЛ из КХЛ. Защитник провёл на льду 25 минут и семь секунд (второй показатель среди игроков «Айлендерс»), нанёс два броска в створ ворот и заблокировал два броска при показателе полезности «0».

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