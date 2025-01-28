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«Против Ливо «грязно» играли». Вайсфельд оценил инцидент матча «Ак Барс» — «Салават»

«Против Ливо «грязно» играли». Вайсфельд оценил инцидент матча «Ак Барс» — «Салават»
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Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд оценил инцидент матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев», в котором повреждение получил форвард уфимского клуба Джош Ливо. Нападающему юлаевцев досталось по лицу от игрока казанского клуба Алексея Марченко.

«Вчера я так посмотрел, против Ливо просто «грязно» играли. Особенно момент с Марченко — мне очень не понравился. С моей точки зрения, это умышленный удар в голову. Судьи классифицировали его как удар локтем, но я считаю, что там умышленный удар в голову», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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