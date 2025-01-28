«Шалунов делал это намеренно». Коньков дал оценку эпизоду с травмой Ильенко

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал эпизод встречи «Локомотив» — «Динамо» Москва, в котором повреждение получил игрок бело-голубых Артём Ильенко в столкновении с форвардом ярославского клуба Максимом Шалуновым.

— Прокомментируйте, пожалуйста, эпизод с повреждением Артёма Ильенко.

— Вчерашний эпизод был очевиден: давил в колено двумя руками. Это необязательное движение, они не свойственны на вбрасываниях. Моя оценка – он делал это намеренно.

— С чем такая намеренность может быть связана?

— В игровом эпизоде пытался доминировать, доиграть до конца, сдержать игрока. Играют в большинстве, нужно выиграть вбрасывание. Он не думал, что так получится. Может быть, хотел в бедро, но попал в колено, и получилось так, что нанёс травму, — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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