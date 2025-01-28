«Вот это очень плохо». Вайсфельд назвал проблемы «Салавата» в нынешнем сезоне КХЛ

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд назвал проблемы «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне КХЛ.

— Как оцените игру «Салавата Юлаева» в этом сезоне?

— Мне нравится, как они играют в принципе. Там, конечно, есть определённые проблемы, в частности очень короткая скамейка. К тому же многие отмечают как минус, что «Салават» очень зависим от иностранцев. Я считаю, что тут ничего плохого нет, когда твои ведущие игроки за собой команду тащат. Другой вопрос в том, что существует опасность: если они, скажем, получают травмы, то адекватной замены нет.

Ещё одна проблема «Салавата», что Ливо — безусловный лидер команды и он должен сам за себя заступаться. [В матче с «Ак Барсом»] в команде даже не нашлось никого, кто выполнил бы эту работу и заступился за Джоша. Вот это очень плохо. Вот это мне совсем не понравилось, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.