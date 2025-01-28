СКА — «Витязь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 28 января, в Санкт-Петербурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА примет на своём льду «Витязь». Встреча на стадионе «СКА Арена» начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 января 2025, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

СКА после 48 проведённых встреч набрал 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Витязь» сыграл 48 матчей и расположился на 10-м месте в турнирной таблице Запада КХЛ. Подопечные Павла Десяткова имеют в активе 43 очка.

Это будет третий матч команд в нынешнем сезоне. В первых двух играх сильнее был СКА.