СКА — «Витязь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 28 января, в Санкт-Петербурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА примет на своём льду «Витязь». Встреча на стадионе «СКА Арена» начнётся в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
СКА после 48 проведённых встреч набрал 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
«Витязь» сыграл 48 матчей и расположился на 10-м месте в турнирной таблице Запада КХЛ. Подопечные Павла Десяткова имеют в активе 43 очка.
Это будет третий матч команд в нынешнем сезоне. В первых двух играх сильнее был СКА.
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