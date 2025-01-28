Коньков — о Шалунове: у него определённая агрессивная настроенность, стал себя защищать

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков ответил на вопрос, есть ли системность в действиях нападающего «Локомотива» Максима Шалунова. Напомним, форвард в апреле 2024 года столкнулся с вратарём «Трактора» Заком Фукале, после чего голкипер выбыл до конца плей-офф. В январе 2025 года у Шалунова было три столкновения с соперниками, после которых игроки получали травмы.

— Можем ли мы в подобных действиях Шалунова искать системность?

— Я бы не стал так говорить. С Фукале был момент игрового характера, Никишин сам его шёл бить. Да, он прыгнул, но играл плечом и локоть не выставлял. В первую очередь это была защита, потому что если тебя идут бить, то ты будешь защищаться. Не всегда это получается делать чисто, но удара локтем не было, он играл плечом. Игроки должны быть к этим моментам готовы: если ты хочешь провести хороший силовой приём, готовься получить в ответ.

Есть определённая агрессивная настроенность у Максима. Видимо, он тоже устал получать много ударов, стал себя защищать, — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.