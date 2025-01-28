Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не так уж уверенно». Борис Майоров — о победе «Спартака» над ЦСКА

«Не так уж уверенно». Борис Майоров — о победе «Спартака» над ЦСКА
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал победный матч «Спартака» с ЦСКА (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Чайковски (Мальцев, Зайцев) – 10:07 (5x5)     1:1 Афанасьев (Касселс) – 26:16 (5x5)     2:1 Галимов (Пашин) – 26:52 (5x5)     3:1 Ружичка (Мальцев, Локтионов) – 58:21 (en)     4:1 Галимов (Пашин, Рубцов) – 58:45 (en)    

«Те, кто видел матч, скажут, что не такая уж уверенная победа была у «Спартака». Не забывайте, что две последних шайбы были заброшены уже в концовке. До третьего гола в пустые ворота игра была примерно равной. «Спартак» не очень убедительно действовал в атаке, армейцы у чужих ворот были ярче, больше угроз создали. Зато хозяева неплохо оборонялись. В любом случае счёт обманчивый», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 64 очка за 48 матчей. ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 62 очка после 48 игр.

Материалы по теме
«У нас трудные времена». Воробьёв — о поражении ЦСКА в дерби со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android