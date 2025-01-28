«Не так уж уверенно». Борис Майоров — о победе «Спартака» над ЦСКА
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал победный матч «Спартака» с ЦСКА (4:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Чайковски (Мальцев, Зайцев) – 10:07 (5x5) 1:1 Афанасьев (Касселс) – 26:16 (5x5) 2:1 Галимов (Пашин) – 26:52 (5x5) 3:1 Ружичка (Мальцев, Локтионов) – 58:21 (en) 4:1 Галимов (Пашин, Рубцов) – 58:45 (en)
«Те, кто видел матч, скажут, что не такая уж уверенная победа была у «Спартака». Не забывайте, что две последних шайбы были заброшены уже в концовке. До третьего гола в пустые ворота игра была примерно равной. «Спартак» не очень убедительно действовал в атаке, армейцы у чужих ворот были ярче, больше угроз создали. Зато хозяева неплохо оборонялись. В любом случае счёт обманчивый», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 64 очка за 48 матчей. ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 62 очка после 48 игр.
Комментарии
- 28 января 2025
-
16:30
-
16:20
-
16:05
-
15:55
-
15:51
-
15:45
-
15:30
-
15:16
-
15:00
-
14:45
-
14:32
-
14:29
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:25
-
13:15
-
13:09
-
12:47
-
12:31
-
12:16
-
12:00
-
11:44
-
11:22
-
11:03
-
10:40
-
10:23
-
10:05
-
09:47
-
09:30
-
09:20
-
09:12
-
09:00