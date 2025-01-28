«Не так уж уверенно». Борис Майоров — о победе «Спартака» над ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал победный матч «Спартака» с ЦСКА (4:1).

«Те, кто видел матч, скажут, что не такая уж уверенная победа была у «Спартака». Не забывайте, что две последних шайбы были заброшены уже в концовке. До третьего гола в пустые ворота игра была примерно равной. «Спартак» не очень убедительно действовал в атаке, армейцы у чужих ворот были ярче, больше угроз создали. Зато хозяева неплохо оборонялись. В любом случае счёт обманчивый», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 64 очка за 48 матчей. ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 62 очка после 48 игр.