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В. Крикунов — о фолах Шалунова: дали бы дисквалификацию, начал бы думать головой

В. Крикунов — о фолах Шалунова: дали бы дисквалификацию, начал бы думать головой
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал фол Максима Шалунова против Артёма Ильенко в матче «Локомотив» — «Динамо» М (2:1), в котором форвард ярославцев получил пятиминутный штраф за удар клюшкой, а нападающий москвичей — травму.

«Откровенно говоря, возмущён хулиганским поступком Шалунова в матче с «Динамо». В игре могут быть жёсткие столкновения, это хоккей. Я сам был жёстким игроком, старался никому не давать спуску. Но удары исподтишка – это совершенно другое, то, чего в нашем спорте не должно быть. Шалунов умышленно ударил в колено Ильенко и нанёс ему травму. Все эти разговоры: что Ильенко сам виноват, выставил ногу, а Шалунов просто опёрся – в пользу бедных. Посмотрите внимательно видео – это акцентированный удар.

Считаю, всё идёт от безнаказанности. Шалунов нанёс травму одному, второму, третьему – и всё ему сходит с рук. Мол, это всё игровые моменты. Дали бы ему сразу дисквалификацию хотя бы на пару матчей, и он бы стал думать головой и не было бы остальных травм», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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