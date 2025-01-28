Плющев — об ударах в голову: если это продолжится, на кого будут ходить смотреть в КХЛ?

Заслуженный тренер России Владимир Плющев выступил с критикой главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова из-за того, что судьи перестали строго наказывать хоккеистов за удары в голову.

«Мне совершенно непонятна политика лиги в отношении ударов в голову. Весь мир давно с ними борется. Флагманом, как часто бывало, выступила НХЛ. И в КХЛ уже много лет назад была такая установка: каждый удар карался удалением до конца игры. Минимум 2+10 минут. А что теперь? Марченко умышленно бьёт локтем в голову лучшего бомбардира и снайпера лиги Ливо. И получает только две минуты. Тем временем у Ливо сотрясение, он не играет. А ведь мог побить рекорд Сергея Мозякина. Но нам, видимо, не нужны все эти рекорды, события, вокруг которых мы можем популяризировать лигу. Нам нужны рутина, болото. Сломали Кузнецова, Никишина, Ливо – хоккеистов, которые делают кассу. И с кем мы в итоге останемся?

Зрелищность хоккею добавляют звёзды и на них приходят, но и молодые хоккеисты, которые хотят для себя почерпнуть отдельные элементы мастерства звёздных игроков. Если это «киллерство» будет продолжаться, на кого будут ходить смотреть? Любая лига строится всегда на чётких законах, правилах и регламенте. Любое нарушение должно караться в соответствии с правилами. А если всё происходит по понятиям, получается бардак. Перед сезоном были внесено множество ненужных правил, которые практически не используются, при этом большие штрафы за драки почему-то отменены, и мало того, дисквалификации не накладываются. Видимо, судейский комитет считает, что драки — это самое зрелищное мероприятие, которое может быть предложено нашим болельщикам.

Представляете, что Овечкина вырубят ударом в голову за 10 шайб до рекорда Гретцки? И виновному дадут только две минуты, а не 5-10 матчей? Да всё руководство НХЛ уберут в отставку!

Я вижу в этом подходе влияние главного арбитра КХЛ. Из-за его подходов мы скоро потеряем всех ведущих хоккеистов, пол-лиги перекалечат. Должна же быть за это какая-то ответственность», — сказал Плющев «Чемпионату».