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В «Динамо» рассказали, на какой срок выбыл Ильенко после столкновения с Шалуновым

В «Динамо» рассказали, на какой срок выбыл Ильенко после столкновения с Шалуновым
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин высказался о травме Артёма Ильенко во время игры с «Локомотивом» (1:2). Напомним, Ильенко получил травму в столкновении с форвардом ярославского клуба Максимом Шалуновым.

«После первичного обследования уже понятно, что Артём пропустит минимум месяц. Сегодня клуб поместил нападающего в список травмированных до 18 февраля. Однако хочу отметить, что это лишь предварительный срок восстановления. Впереди дополнительные изучения травмы, которые покажут нам полную картину. Ценность Артёма для команды известна всем, поэтому мы надеемся на его скорейшее возвращение в строй», — приводит слова Сопина пресс-служба «Динамо».

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