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Нападающий «Салавата Юлаева» Ливо из-за повреждения пропустит игру с «Авангардом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Ливо из-за повреждения пропустит игру с «Авангардом»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо из-за повреждения пропустит игру с «Авангардом». Напомним, форвард получил повреждение в игре с «Ак Барсом». Нападающему «Салавата Юлаева» досталось по лицу локтем от игрока казанского клуба Алексея Марченко.

«Да, Ливо не смог отправиться с командой в Омск. Он действительно улетел в Уфу, где пройдёт углублённое медицинское обследование», — заявили в пресс-службе «Салавата Юлаева» корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что игра с «Авангардом» состоится 29 января.

В текущем сезоне Ливо провёл 45 матчей, в которых забросил 39 шайб и отдал 21 результативную передачу.

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