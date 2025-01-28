Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли подтвердил информацию о решении НХЛ провести Кубок мира — 2028 без участия ИИХФ.

— Правда ли, что НХЛ решила провести Кубок мира — 2028 без участия ИИХФ?

— Да, это так, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Ранее сообщалось, что объявить об этом решении планируется во время предстоящего Турнира четырёх наций, который пройдёт с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нём примут участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Отметим, что Кубок мира в последний раз проводился в 2016 году. Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что НХЛ не будет наказывать игроков за отказ от участия в Турнире четырёх наций.