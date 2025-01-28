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Двукратный обладатель Кубка Гагарина высказался об игре «Локомотива» без Даниила Исаева

Двукратный обладатель Кубка Гагарина высказался об игре «Локомотива» без Даниила Исаева
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался об игре «Локомотива» без травмированного вратаря Даниила Исаева. В его отсутствие основным голкипером ярославского клуба является Алексей Мельничук.

— Насколько по «Локомотиву» бьёт отсутствие Исаева? Или в системе, которой придерживается команда, не так заметно, что нет первого номера?
— Система или не система, команда всегда чувствует, надёжно играет вратарь или нет, есть у них право на ошибку или нет. Когда наступит плей-офф, любой бросок будет иметь значение. Здесь важно, чтобы первый номер был и помогал команде, — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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