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В НХЛ ответили на вопрос, видят ли сборную России среди участников Кубка мира — 2028

В НХЛ ответили на вопрос, видят ли сборную России среди участников Кубка мира — 2028
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, видит ли он сборную России среди участников Кубка мира — 2028.

— Видите ли вы сборную России среди участников Кубка мира — 2028?
— Пока рано говорить, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Ранее вице-комиссионер НХЛ подтвердил информацию о решении НХЛ провести Кубок мира — 2028 без участия ИИХФ. Отметим, что Кубок мира в последний раз проводился в 2016 году. В феврале 2025-го пройдёт Турнир четырёх наций без участия российской сборной. На данный момент сборная России отстранена от международных соревнований.

Полную версию эксклюзивного интервью с Биллом Дэйли читайте на «Чемпионате»:
«Рекорд Овечкина в этом году, безусловно, возможен». Эксклюзивная беседа с боссом НХЛ
Эксклюзив
«Рекорд Овечкина в этом году, безусловно, возможен». Эксклюзивная беседа с боссом НХЛ
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