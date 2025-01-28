Вице-комиссионер НХЛ прокомментировал резонансную ситуацию с лидером «Вегаса» Пьетранджело

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли прокомментировал резонансную ситуацию с лидером «Вегаса Голден Найтс» Алексом Пьетранджело. Канадский защитник отказался от участия в Турнире четырёх наций из-за болезни и решил состредоточиться на выступлении за «Голден Найтс» в НХЛ.

— Беспокоит ли вас ситуация с Алексом Пьетранджело?

— Нет, меня не беспокоит ситуация с Пьетранджело. Я уверен, что у него есть очень веские причины для принятия того решения, которое он сделал, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Турнир четырёх наций пройдёт в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля.