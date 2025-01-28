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Стал известен состав молодёжной сборной Беларуси на Кубок Будущего

Стал известен состав молодёжной сборной Беларуси на Кубок Будущего, в который вошли 26 хоккеистов: три вратаря, восемь защитников и 15 нападающих. Главным тренером назначен Андрей Михалёв, а его помощниками — Евгений Летов и Сергей Бондаренко.

Вратари: Антон Круповец («Динамо-Шинник», МХЛ), Евгений Прохоров («Динамо-Шинник», МХЛ), Павел Рудович («Белые Медведи», МХЛ).

Защитники: Арсений Елисеев («Динамо-Шинник», МХЛ), Константин Волочко («Динамо» Мн, КХЛ), Даниил Криштофик, Артур Клопов (оба — «Неман»), Александр Яценко («Динамо-Шинник», МХЛ), Богдан Поповский («Динамо-Шинник», МХЛ), Тимофей Маманович («Динамо-Минск», КХЛ), Доминик Миканович («Белые Медведи», МХЛ).

Нападающие: Егор Бориков, Николай Салыго (оба — «Динамо» Мн, КХЛ), Дмитрий Хобян, Илья Лахнов, Богдан Белкин, Никита Ходорович, Олег Хомченко, Андрей Кравчук (все — «Динамо-Шинник», МХЛ), Евгений Авраменко, Кирилл Жилюк (оба — «Неман»), Павел Гаврилович, Алексей Альшевский («Стальные Лисы», МХЛ), Иван Гаврилов (МХК «Спартак», МХЛ), Роман Кузнецов («Белые Медведи», МХЛ), Марат Павлов («Ладья», МХЛ).

С 5 по 8 февраля на льду «Чижовка-Арены» состоится Кубок Будущего, в котором примут участие сборные Беларуси U18 и U20, сборные России U17 и U18.