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Игрок МХЛ выступил против практики «лимитчиков» в КХЛ: что сделаешь за несколько смен?

Игрок МХЛ выступил против практики «лимитчиков» в КХЛ: что сделаешь за несколько смен?
Аудио-версия:
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Нападающий «Нефтехимика» и «Реактора» Жоэ-Кристоф Муиссу выступил против практики «лимитчиков» в КХЛ.

– Для себя что считаете более интересным и полезным вариантом – ВХЛ или МХЛ?
– Моё мнение – самое главное играть. Неважно даже где, главное выходить на лёд. Чем больше игрового времени, тем лучше игрок становится. Если я буду играть в МХЛ по 18-20 минут или по 5 минут в ВХЛ, то в МХЛ лучше задержаться, набраться опыта.

– По такой логике практика «лимитчиков» в КХЛ вредна для игроков?
– На мой взгляд да. Что ты сделаешь за несколько смен? Только теряешь игровой тонус. Лучше играть много, чувствовать доверие тренерского штаба, нежели выходить ситуационно, сидеть и играть по несколько минут за матч. Нужна игровая практика, ухудшаются сразу все игровые показатели.

– То есть если прямо сейчас игрока не видят в основе, то лучше и не трогать его и дать спокойно играть в фарм-клубах?
– Лучше дать развиваться в низших лигах, а звать в основу, когда игрок будет уже по-настоящему готов. Это будет видно по ощущениям, у хорошего игрока время обязательно придёт, — сказал Муиссу в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Жоэ-Кристофом Муиссу читайте на «Чемпионате»:
«Я такой один — пусть завидуют». В «Нефтехимике» играет парень с конголезскими корнями
Эксклюзив
«Я такой один — пусть завидуют». В «Нефтехимике» играет парень с конголезскими корнями
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