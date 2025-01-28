Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов дисквалифицирован на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Локомотив» — «Динамо» Москва (2:1) и принял решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Максима Шалунова по п.1.12.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, на наказание по п.1.12.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (толчок клюшкой), подвергнуть денежному штрафу и дисквалифицировать на один матч.

В соответствии с п.4.3 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) в разных матчах, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и штраф.

Таким образом, общая дисквалификация Шалунова составит две игры.

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Также на основании представленных материалов матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев» (4:3 ОТ) принято решение наложить на защитника «Ак Барса» Алексея Марченко наказание по п.1.3.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу.