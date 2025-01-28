Воспитанник петербургского хоккея объяснил, по какой причине переехал в Нижнекамск

Нападающий «Нефтехимика» и «Реактора» Жоэ-Кристоф Муиссу объяснил, по какой причине переехал в Нижнекамск из Санкт-Петербурга.

— В целом вы довольны развитием своей карьеры? Не было мыслей, что вариант остаться в Петербурге был бы лучше?

— Я не видел таких вариантов для себя, если честно. Не верил, что мне дадут шанс играть. Проявить себя в системе СКА было бы сложнее. И не то чтобы я побоялся конкуренции, дело не совсем в этом. Я изначально, ещё за год до выпуска, сказал: если буду попадать в МХЛ, то не хочу играть в системе СКА.

Обговорил это с родителями, в год выпуска познакомился с агентом, обозначил ему ситуацию, рассказал, что хочу переехать. «Нефтехимик» проявил интерес ко мне, поэтому я и приехал в Нижнекамск. За полтора года ни разу не пожалел, что переехал, меня всё устраивает.

— Достаточно необычно, что вы вообще не думали об игре за СКА. Обычно дети всегда болеют за команду из города, в котором они живут, и мечтают оказаться в будущем в команде мастеров. Вы никогда не мечтали надеть на себя свитер СКА?

— Честно — никогда. Нет, моментами мне нравилась игра СКА, стиль игры команды. Там много мастеровитых хоккеистов, я ходил смотреть за звёздных ребят. Но сам выступать за СКА я никогда не хотел, — сказал Муиссу в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.