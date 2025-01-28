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11 хоккеистов «Барыса» выступят за сборную Казахстана на Азиатских играх в феврале

Стал известен состав сборной Казахстана на Азиатские игры, которые пройдут с 7 по 14 февраля в Харбине. Примечательно, что в состав попали 11 хоккеистов «Барыса», которые будут выступать на международном турнире в разгар регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Вратари: Андрей Шутов («Барыс», Астана), Максим Павленко («Рязань-ВДВ», ВХЛ), Джелал-ад-Дин Амирбеков («Магнитка», ВХЛ)

Защитники: Иван Степаненко («Хумо», Ташкент), Тамирлан Гайтамиров, Данил Бутенко, Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Артём Королёв (все — «Барыс», Астана), Дмитрий Бреус («Торпедо», КХЛ), Эдуард Михайлов («Арлан», Кокшетау)

Нападающие: Роман Старченко, Кирилл Савицкий, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Руслан Оспанов (все — «Барыс», Астана), Дмитрий Гренц, Артём Лихотников (оба — «Хумо», Ташкент), Александр Борисевич («Сарыарка», Караганда), Андрей Буяльский (свободный агент), Денис Чапоров («Арлан», Кокшетау), Вячеслав Колесников («Номад», Астана), Евгений Рымарев («Юнисон», ВХЛ)

Казахстанская команда попала в группу «А», где сыграет против Китая, Японии, Южной Кореи, Таиланда и Китайского Тайбэя.