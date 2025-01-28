Родившийся в Санкт-Петербурге хоккеист признался, что болеет за «Спартак»

Нападающий «Нефтехимика» и «Реактора» Жоэ-Кристоф Муиссу рассказал, что с детства болел за московский «Спартак», хотя родился в Санкт-Петербурге. Габаритный темнокожий нападающий с конголезскими корнями играет под 99-м номером за «Реактор».

— А за кого болели в детстве, если не секрет?

— Всегда болел за «Спартак». И в футболе, и в хоккее.

— Необычный выбор для человека из Петербурга, прямо скажем. Не было конфликтов на этой почве?

— Нет, всё нормально, все ребята понимающе относились, если говорил. Не все хотели в СКА, у каждого свои кумиры, свои предпочтения, — сказал Муиссу в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.