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Родившийся в Санкт-Петербурге хоккеист признался, что болеет за «Спартак»

Родившийся в Санкт-Петербурге хоккеист признался, что болеет за «Спартак»
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Нападающий «Нефтехимика» и «Реактора» Жоэ-Кристоф Муиссу рассказал, что с детства болел за московский «Спартак», хотя родился в Санкт-Петербурге. Габаритный темнокожий нападающий с конголезскими корнями играет под 99-м номером за «Реактор».

— А за кого болели в детстве, если не секрет?
— Всегда болел за «Спартак». И в футболе, и в хоккее.

— Необычный выбор для человека из Петербурга, прямо скажем. Не было конфликтов на этой почве?
— Нет, всё нормально, все ребята понимающе относились, если говорил. Не все хотели в СКА, у каждого свои кумиры, свои предпочтения, — сказал Муиссу в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Жоэ-Кристофом Муиссу читайте на «Чемпионате»:
«Я такой один — пусть завидуют». В «Нефтехимике» играет парень с конголезскими корнями
Эксклюзив
«Я такой один — пусть завидуют». В «Нефтехимике» играет парень с конголезскими корнями
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