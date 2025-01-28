Темнокожий российский хоккеист – о расизме: ни на грамм не заводит, мне фиолетово

Нападающий «Нефтехимика» и «Реактора» Жоэ-Кристоф Муиссу заявил, что он спокойно относится к проявлению расизма.

– Никаких неприятных моментов не было? С расизмом не сталкивались? О расизме в Петербурге говорил, например, футболист Брайан Идову.

– У меня в карьере такого не было, слава Богу. В плане коллектива. От других команд, от соперников какие-то высказывания на расистской почве случались, куда без этого. Но это меня не трогало. Говорят и говорят, это как по мне даже преимущество. Мне нравится, что я такой один, пусть завидуют. Внутри команды могли только пошутить аккуратно, да я и сам над собой могу пошутить. Но никаких злобных подколов, такого не было точно.

– От соперников скорее был некий трэш-ток? Попытка вывести из равновесия?

– Конечно, такого было много. Но мне фиолетово, ни на грамм не заводит, не расстраивает. Я понимаю что если такое о себе слышу, значит получается что сопернику вообще больше нечего сказать в мой адрес, аргументы закончились. Если бы я был таким же как все, мне ничего бы не сказали в принципе, — сказал Муиссу в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.