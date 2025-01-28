Хоккеист «Нефтехимика» рассказал по какой причине играет под 99-ым номером

Нападающий «Нефтехимика» и «Реактора» Жоэ-Кристоф Муиссу рассказал по какой причине играет под 99-ым номером.

– Вы играете под 99-ым номером. Как пришли к такому решению?

– 99-ый номер у меня был в карьере два раза. В Питере по школе и в первой команде в «Нефтехимике». Когда играл в школе он мне просто понравился, я ещё тогда не думал так серьёзно под каким номером буду играть, про цифры счастливые не думал, первое что в голову пришло. А когда вызвали в первую команду в Нижнекамске, мне просто выдали майку с 99-ым номером, я номер не выбирал. Подумал окей, хороший номер, почему нет.

– То есть с Уэйном Гретцки 99-ый номер не сопоставляли для себя?

– Нет, никогда.

– Но вы же в курсе негласного запрета использовать этот номер в хоккейной среде?

– 99-ый номер запрещён в НХЛ, там он навечно забронирован за Гретцки. В КХЛ он разрешён, почему нет? А касательно сравнений с Гретцки, что я тут скажу. Мне пока в принципе нельзя выбирать номер, я молодой парень, какую майку дали – в такой и играю. Это не моё решение. К тому же, значит будет мотивация двигаться вперёд, чтобы соответствовать номеру на спине. Раз он такой примечательный, настолько редко встречается в хоккее, — сказал Муиссу в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.