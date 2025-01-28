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Хоккеист с корнями из Конго – о хоккее в Африке: звучит смешно

Хоккеист с корнями из Конго – о хоккее в Африке: звучит смешно
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Нападающий «Нефтехимика» и «Реактора» Жоэ-Кристоф Муиссу высказался о своём африканском происхождении.

– Не узнавали, в Конго есть какие-то хоккейные команды? Хотя бы ледовая арена?
– Не знаю, но не уверен. Навряд ли есть хоккей, даже если есть каток. Слышал только, что есть сборная Кении, видел, как они даже встречались с Сидни Кросби.

– Россия хочет помогать африканским странам развивать хоккей. Насколько серьёзным вы видите потенциал у африканских стран в этом виде спорта?
– Честно сказать будет сложно, но почему бы и нет. Пусть тоже пробуют, будет интересно. Африка славится футболом, много хороших футболистов из Африки. А вот хоккей в Африке… Звучит смешно если честно.

– Матчи сборной России с африканскими командами будут иметь смысл? О таких встречах говорил, например, Роман Ротенберг.
– Как по мне это смех. Шутка, какой смысл в таких играх?, — сказал Муиссу в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Жоэ-Кристофом Муиссу читайте на «Чемпионате»:
«Я такой один — пусть завидуют». В «Нефтехимике» играет парень с конголезскими корнями
Эксклюзив
«Я такой один — пусть завидуют». В «Нефтехимике» играет парень с конголезскими корнями
Комментарии
Новости. Хоккей
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