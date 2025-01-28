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Сидни Кросби высказался о возможном обмене из «Питтсбурга»

Сидни Кросби высказался о возможном обмене из «Питтсбурга»
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о возможном обмене из клуба. В последние дни в североамериканской прессе активно обсуждается слух о возможном переходе канадского нападающего в «Колорадо».

«Я не беспокоюсь [по поводу слухов]. Я всегда буду играть в «Питтсбурге». Я только что подписал новый контракт, чтобы быть здесь. Я очень честен в этом смысле – я хоккеист «Питтсбурга», – цитирует Кросби The Athletic.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 37-летний Кросби провёл 52 матчей, в которых набрал 53 (15+38) очка. Канадский нападающий всю карьеру провёл в «Питтсбурге» и стал с клубом трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

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