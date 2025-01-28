«Металлург» забросил четыре шайбы подряд и обыграл минское «Динамо»

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой магнитогорской команды со счётом 4:1.

На 25-й минуте встречи счёт открыл нападающий минского «Динамо» Илья Усов. Через три минуты Дмитрий Моисеев сравнял счёт. В начале третьего периода Денис Зернов впервые вывел «Металлург» вперёд в счёте. В середине третьего периода Трой Джозефс увеличил преимущество хозяев. Под занавес третьего периода в быстрой контратаке Егор Коробкин установил окончательный счёт в матче.

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