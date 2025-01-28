«Металлург» забросил четыре шайбы подряд и обыграл минское «Динамо»
Поделиться
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой магнитогорской команды со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Усов (Брук, Улле) – 24:03 (5x5) 1:1 Моисеев (Коробкин, Яковлев) – 26:54 (5x5) 2:1 Зернов – 42:40 (5x5) 3:1 Джозефс (Петунин, Вовченко) – 49:57 (5x5) 4:1 Коробкин (Моисеев, Маклюков) – 56:50 (5x5)
На 25-й минуте встречи счёт открыл нападающий минского «Динамо» Илья Усов. Через три минуты Дмитрий Моисеев сравнял счёт. В начале третьего периода Денис Зернов впервые вывел «Металлург» вперёд в счёте. В середине третьего периода Трой Джозефс увеличил преимущество хозяев. Под занавес третьего периода в быстрой контратаке Егор Коробкин установил окончательный счёт в матче.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Комментарии
- 28 января 2025
-
19:30
-
19:09
-
19:00
-
18:55
-
18:30
-
18:10
-
17:49
-
17:45
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:35
-
16:30
-
16:20
-
16:05
-
15:55
-
15:51
-
15:45
-
15:30
-
15:16
-
15:00
-
14:45
-
14:32
-
14:29
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:25
-
13:15
-
13:09
-
12:47
-
12:31
-
12:16