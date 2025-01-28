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Металлург — Динамо Мн, результат матча 28 января, счет 4:1, КХЛ 2024-2025

«Металлург» забросил четыре шайбы подряд и обыграл минское «Динамо»
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой магнитогорской команды со счётом 4:1.

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28 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Усов (Брук, Улле) – 24:03 (5x5)     1:1 Моисеев (Коробкин, Яковлев) – 26:54 (5x5)     2:1 Зернов – 42:40 (5x5)     3:1 Джозефс (Петунин, Вовченко) – 49:57 (5x5)     4:1 Коробкин (Моисеев, Маклюков) – 56:50 (5x5)    

На 25-й минуте встречи счёт открыл нападающий минского «Динамо» Илья Усов. Через три минуты Дмитрий Моисеев сравнял счёт. В начале третьего периода Денис Зернов впервые вывел «Металлург» вперёд в счёте. В середине третьего периода Трой Джозефс увеличил преимущество хозяев. Под занавес третьего периода в быстрой контратаке Егор Коробкин установил окончательный счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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