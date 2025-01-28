Сушинский рассказал, нужно ли арбитрам КХЛ больше защищать звёздных игроков лиги

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о работе судей в Континентальной хоккейной лиге и прокомментировал разговоры о том, что арбитры должны больше защищать звёздных игроков лиги.

«У нас судьи не дают так жёстко играть, как это происходит в НХЛ. Там это намного жёстче: и на пятачке дают бороться, и стычки разные. Жёсткость должна быть другая. Хорошие силовые приёмы должны поощрять. Да, бывают мощные силовые приёмы, некоторые приводят к травмам. Но они по правилам, а травма может быть вследствие неудачного падения. А за хороший силовой приём — давать удаление… И, например, когда идёт борьба на пятаке, сложно разглядеть, против кого ты ведёшь борьбу», — цитирует Сушинского «Спорт день за днем».