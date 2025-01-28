Вратарь «Трактора» Мыльников пропустил 3 шайбы за 9 минут от «Куньлуня» и был заменён
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Трактором». Идёт первый период — счёт 3:0 в пользу китайского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Перерыв
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Дрозг (Ро, Шаров) – 03:10 (5x5) 2:0 Лихачёв (Лефевр, О'Реган) – 05:26 (5x5) 3:0 Душак (Юрчо) – 09:08 (5x4) 3:1 Робинсон (Дронов, Шабанов) – 17:33 (5x4)
Стартовый голкипер «Трактора» Сергей Мыльников пропустил три шайбы за девять с небольшим минут и был заменён на Зака Фукале. Голы в составе «Куньлуня» забили Ян Дрозг, Ярослав Лихачёв и Джозеф Душак.
В текущем сезоне «Трактор» провёл 51 матч и на данный момент занимает первое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Куньблунь» после 48 матчей расположился на девятой строчке Запада КХЛ.
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