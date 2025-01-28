Вратарь «Трактора» Мыльников пропустил 3 шайбы за 9 минут от «Куньлуня» и был заменён

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Трактором». Идёт первый период — счёт 3:0 в пользу китайского клуба.

Стартовый голкипер «Трактора» Сергей Мыльников пропустил три шайбы за девять с небольшим минут и был заменён на Зака Фукале. Голы в составе «Куньлуня» забили Ян Дрозг, Ярослав Лихачёв и Джозеф Душак.

В текущем сезоне «Трактор» провёл 51 матч и на данный момент занимает первое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Куньблунь» после 48 матчей расположился на девятой строчке Запада КХЛ.