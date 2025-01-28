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The Athletic: Кирилл Капризов в ближайшее время может быть прооперирован

The Athletic: Кирилл Капризов в ближайшее время может быть прооперирован
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов пропустил тренировку во вторник и, согласно источникам, идут разговоры о том, что хоккеист может лечь на операцию, сообщает The Athletic.

Сообщается, что в последние несколько дней между Капризовым, руководством клуба и врачами велись переговоры о том, следует ли россиянину сделать операцию на этой неделе из-за травмы нижней части тела, которая беспокоит его с середины декабря. Если будет принято решение об операции, то Капризов должен успеть восстановиться к матчам плей-офф.

Многочисленные источники, близкие к Капризову, заявили, что операция является наиболее вероятным результатом. Президент и генеральный менеджер «Уайлд» по хоккейным операциям Билл Герин, как ожидается, выступит перед прессой в среду утром, 29 января.

Капризов пропустил 12 игр с 27 декабря по 20 января из-за проблем с нижней частью тела. После возвращения от травмы россиянин провёл три матча и отметился двумя результативными передачами.

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