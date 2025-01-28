В «Миннесоте» подтвердили, что Капризов будет прооперирован и пропустит минимум месяц

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин подтвердил информацию, что российский нападающий Кирилл Капризов будет прооперирован. Ожидается, что россиянин пропустит минимум месяц, но будет готов к матчам плей-офф.

Капризов пропустил 12 игр с 27 декабря по 20 января из-за проблем с нижней частью тела. После возвращения от травмы россиянин провёл три матча и отметился двумя результативными передачами.

Напомним, нападающий отлично начал текущий сезон НХЛ и многими аналитиками считался одним из главных претендентов на «Харт Трофи». В нынешнем сезоне Капризов провёл 37 матчей и набрал 52 (23+29) очка.