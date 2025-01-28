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Нефтехимик — Северсталь, результат матча 28 января, счет 1:2, КХЛ 2024-2025

«Северсталь» обыграла «Нефтехимик» и одержала пятую победу подряд
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Лишка (Грудинин) – 22:13 (5x5)     1:1 Хоружев (Шафигуллин) – 25:19 (5x5)     1:2 Пилипенко (Аймурзин, Щучинов) – 54:12 (5x5)    

На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Северстали» Адам Лишка с передачи Владимира Грудинина. Хозяевам удалось отыграться уже через несколько минут — гол забил Никита Хоружев с передачи Булата Шафигуллина. На 55-й минуте матча победный гол забил нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко, которому ассистировали Данил Аймурзин и Артём Щучинов.

«Северсталь» одержала пятую победу подряд. «Нефтехимик» потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах.

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