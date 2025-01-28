«Северсталь» обыграла «Нефтехимик» и одержала пятую победу подряд

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Северстали» Адам Лишка с передачи Владимира Грудинина. Хозяевам удалось отыграться уже через несколько минут — гол забил Никита Хоружев с передачи Булата Шафигуллина. На 55-й минуте матча победный гол забил нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко, которому ассистировали Данил Аймурзин и Артём Щучинов.

«Северсталь» одержала пятую победу подряд. «Нефтехимик» потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах.