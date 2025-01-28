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Евгений Малкин помещён в список травмированных «Питтсбурга»

Евгений Малкин помещён в список травмированных «Питтсбурга»
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин помещён в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба. Форвард вернётся в строй с недели на неделю из-за травмы колена, полученной в матче c «Сиэтл Кракен» (1:4).

Сразу после столкновения с соперником Чандлером Стивенсоном россиянин не смог продолжить встречу. В результате случившегося колено хоккеиста распухло, отёк не сошёл до сих пор.

38-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В текущем сезоне Малкин набрал 34 (9+25) очка в 47 матчах. В ноябре прошлого года «Питтсбург» провёл торжественную церемонию, посвящённую 500 заброшенным шайбам Малкина в НХЛ.

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