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Агент Шалунова: в медиапространстве было устроено давление, а в СДК решили прогнуться

Агент Шалунова: в медиапространстве было устроено давление, а в СДК решили прогнуться
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Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о двухматчевой дисквалификации нападающего «Локомотива» Максима Шалунова за удар клюшкой форварда московского «Динамо» Артёма Ильенко.

Максим Шалунов по решению КХЛ пропустит два ближайших матча. Ваш комментарий.
— Абсолютно не согласен с вердиктом, выданным по совокупности двух нарушений. Не пойму, где и что они нашли. Там нет даже одноматчевой дисквалификации, Максим что, колено в колено сыграл? Игровой момент, никакого злого умысла не было. Нужно было связаться с самим Шалуновым, спросить мнение у другой стороны. В итоге в медиапространстве было устроено давление, а в СДК решили прогнуться.

— Значит, два матча выписаны не по делу?
— Полностью неправильное решение. Оно ничем не обосновано. Я за то, чтобы в хоккее была чистота и отсутствовала грязь. Неважно, против звёзд или простых рабочих ребят. Никакой грязи нам не нужно. Но кто-то умышленно наносит травмы, а есть моменты случайности.

— На ваш взгляд, злого умысла в действиях Максима не было?
— Однозначно не было никакого умысла, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате» в 12:15 мск.

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