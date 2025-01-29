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Агент Шалунова высказался о целой серии жёстких столкновений Максима с игроками КХЛ

Агент Шалунова высказался о целой серии жёстких столкновений Максима с игроками КХЛ
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Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о целой серии жёстких столкновений нападающего «Локомотива» Максима Шалунова с игроками КХЛ.

— Сейчас все начали вспоминать эпизоды Шалунова с Фукале, Акользиным, Никишиным. Это всё случайность и стечение обстоятельств?
— Это хоккей, кто-то каждую игру с кем-то сталкивается. Шалунов не является агрессивным и «грязным» игроком. Никто не хочет получать травмы, но в пылу борьбы и при накале страстей может случиться всякое. Если человек действительно нарушил правила, попал локтем в голову – вопросов нет, удаление. Но вот Кузнецову дали в бороду, он даже потерялся на льду, а соперника никак не наказали. Двойные стандарты ни к чему хорошему не приведут, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате»:
«Заказная кампания. Нашли козла отпущения и мусолят». Яркое интервью с агентом Шалунова
Эксклюзив
«Заказная кампания. Нашли козла отпущения и мусолят». Яркое интервью с агентом Шалунова
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Новости. Хоккей
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