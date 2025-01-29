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Шуми Бабаев ответил на вопрос, извинился ли Максим Шалунов перед Артёмом Ильенко

Шуми Бабаев ответил на вопрос, извинился ли Максим Шалунов перед Артёмом Ильенко
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Хоккейный агент Шуми Бабаев ответил на вопрос, извинился ли нападающий «Локомотива» Максим Шалунов перед форвардом московского «Динамо» Артёмом Ильенко за нанесение травмы на вбрасывании.

— Вы разговаривали с Максимом после случая с травмой Ильенко? Форвард «Локомотива» извинился перед динамовцем?
— Они между собой сами разберутся. Макс не тот человек, я знаю его с детства. Это не агрессивный хоккеист, ни в каком ненадлежащем поведении он никогда не был замешан. Не на тех людях делают показательные выступления.

— Игорь Никитин и Леонид Вайсфельд заявили, что Артём Ильенко нарушал правила на вбрасывании. Согласны с ними?
 — Абсолютно согласен, но на это же никто не смотрит. Пошёл хайп, начались статьи заказные. По этим вещам начали принимать решения. Это не красит СДК.

— Нет ощущения, что против Шалунова действительно ведётся какая-то заказная кампания? Не первые сутки эту тему мусолят все кому не лень.
 — 100%. Это и есть заказная кампания. Нашли козла отпущения и начинают мусолить, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате»:
«Заказная кампания. Нашли козла отпущения и мусолят». Яркое интервью с агентом Шалунова
Эксклюзив
«Заказная кампания. Нашли козла отпущения и мусолят». Яркое интервью с агентом Шалунова
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