Шуми Бабаев ответил на вопрос, извинился ли Максим Шалунов перед Артёмом Ильенко

Хоккейный агент Шуми Бабаев ответил на вопрос, извинился ли нападающий «Локомотива» Максим Шалунов перед форвардом московского «Динамо» Артёмом Ильенко за нанесение травмы на вбрасывании.

— Вы разговаривали с Максимом после случая с травмой Ильенко? Форвард «Локомотива» извинился перед динамовцем?

— Они между собой сами разберутся. Макс не тот человек, я знаю его с детства. Это не агрессивный хоккеист, ни в каком ненадлежащем поведении он никогда не был замешан. Не на тех людях делают показательные выступления.

— Игорь Никитин и Леонид Вайсфельд заявили, что Артём Ильенко нарушал правила на вбрасывании. Согласны с ними?

— Абсолютно согласен, но на это же никто не смотрит. Пошёл хайп, начались статьи заказные. По этим вещам начали принимать решения. Это не красит СДК.

— Нет ощущения, что против Шалунова действительно ведётся какая-то заказная кампания? Не первые сутки эту тему мусолят все кому не лень.

— 100%. Это и есть заказная кампания. Нашли козла отпущения и начинают мусолить, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.