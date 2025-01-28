Первый хет-трик Демидова в КХЛ принёс СКА победу в домашнем матче с «Витязем»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Конитнентальной хоккейной лиги между СКА и «Витязем». Победу одержали хозяева площадки со счётом 4:1.

Главным героем матча стал 19-летний нападающий СКА Иван Демидов, оформивший хет-трик. Третью шайбу форвард забросил в пустые ворота в концовке матча. Ещё один гол в составе СКА забил нападающий Николай Поляков. Единственную шайбу в составе «Витязя» забросил Владислав Цицюра, отличившийся при игре в меньшинстве.

СКА одержал вторую победу подряд и в третий раз в сезоне обыграл подмосковный «Витязь». В следующем матче СКА встретится со «Спартаком» в Москве 30 января.