Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА — Витязь, результат матча 28 января, счет 4:1, КХЛ 2024-2025

Первый хет-трик Демидова в КХЛ принёс СКА победу в домашнем матче с «Витязем»
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Конитнентальной хоккейной лиги между СКА и «Витязем». Победу одержали хозяева площадки со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Демидов (Плотников, Григоренко) – 13:29 (5x5)     2:0 Поляков (Бардаков, Зыков) – 25:34 (5x5)     2:1 Цицюра (Педан) – 40:56 (4x5)     3:1 Демидов (Галенюк, Плотников) – 44:58 (5x5)     4:1 Демидов – 57:27 (en)    

Главным героем матча стал 19-летний нападающий СКА Иван Демидов, оформивший хет-трик. Третью шайбу форвард забросил в пустые ворота в концовке матча. Ещё один гол в составе СКА забил нападающий Николай Поляков. Единственную шайбу в составе «Витязя» забросил Владислав Цицюра, отличившийся при игре в меньшинстве.

СКА одержал вторую победу подряд и в третий раз в сезоне обыграл подмосковный «Витязь». В следующем матче СКА встретится со «Спартаком» в Москве 30 января.

Материалы по теме
Гениальный легионер «Салавата» или суперталант СКА? 15 лучших игроков месяца в КХЛ
Рейтинг
Гениальный легионер «Салавата» или суперталант СКА? 15 лучших игроков месяца в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android