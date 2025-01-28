Первый хет-трик Демидова в КХЛ принёс СКА победу в домашнем матче с «Витязем»
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Конитнентальной хоккейной лиги между СКА и «Витязем». Победу одержали хозяева площадки со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Демидов (Плотников, Григоренко) – 13:29 (5x5) 2:0 Поляков (Бардаков, Зыков) – 25:34 (5x5) 2:1 Цицюра (Педан) – 40:56 (4x5) 3:1 Демидов (Галенюк, Плотников) – 44:58 (5x5) 4:1 Демидов – 57:27 (en)
Главным героем матча стал 19-летний нападающий СКА Иван Демидов, оформивший хет-трик. Третью шайбу форвард забросил в пустые ворота в концовке матча. Ещё один гол в составе СКА забил нападающий Николай Поляков. Единственную шайбу в составе «Витязя» забросил Владислав Цицюра, отличившийся при игре в меньшинстве.
СКА одержал вторую победу подряд и в третий раз в сезоне обыграл подмосковный «Витязь». В следующем матче СКА встретится со «Спартаком» в Москве 30 января.
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